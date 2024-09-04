Симоньян прокомментировала введение против нее санкций США

Симоньян иронично отреагировала на введение против нее санкций США

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на введение в отношении нее санкций Министерством финансов США. Она опубликовала свой комментарий в Telegram-канале.

«Тю. Проснулись!», — написала она.

Ранее Минфин США ввел санкции против десяти физлиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов.

Помимо Симоньян, в списке оказались ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычной редакции RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых проектов Константин Калашников.

До этого главред RT прокомментировала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. По ее словам, западные сценаристы «совсем обленились», напомнив о схожих обвинениях в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.