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21:12, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала введение против нее санкций США

Симоньян иронично отреагировала на введение против нее санкций США

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на введение в отношении нее санкций Министерством финансов США. Она опубликовала свой комментарий в Telegram-канале.

«Тю. Проснулись!», — написала она.

Ранее Минфин США ввел санкции против десяти физлиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов.

Помимо Симоньян, в списке оказались ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычной редакции RT Андрей Кияшко, глава отдела цифровых проектов Константин Калашников.

До этого главред RT прокомментировала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. По ее словам, западные сценаристы «совсем обленились», напомнив о схожих обвинениях в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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      Маргарита Пименова
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