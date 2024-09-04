Солистку культовой российской группы обманули мошенники

Мошенники обманули солистку группы «Мельница» на 1,8 миллиона рублей

Солистку известной фолк-рок группы «Мельница» Хелавису (настоящее имя Наталья О'Шей) обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

По информации источника, певице поступил звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником фирмы сотовой связи и предложил перезаключить соглашение с компанией, которое вскоре истекает. Затем на номер Натальи поступило СМС с кодом, который она продиктовала собеседнику.

После этого артистке позвонили уже с другого номера, представившись сотрудником «Госуслуг»: звонивший заявил, что ее аккаунт взломали. Всего Хелависе поступили несколько звонков с предложениями защитить денежные средства и данные от взломщиков. Так певица перевела на разные счета более 1,8 миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули, Наталья обратилась в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее стало известно, что Лариса Долина впервые прокомментировала взлом своих аккаунтов в социальных сетях.

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