США обвинили еще десять россиян во вмешательстве в предстоящие выборы

Минфин США обвинил 10 россиян во вмешательстве в выборы и ввел санкции

Минфин США обвинил десять россиян и две организации из России во вмешательстве в президентские выборы в США 2024 года и ввел против них санкции. Об этом ведомство сообщило в опубликованном на сайте пресс-релизе.

В Вашингтоне заявили, что Москва якобы использует искусственный интеллект, дипфейки и дезинформацию в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США. «Начиная с начала 2024 года ... начали еще более гнусную попытку тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния», — утверждает Минфин.

