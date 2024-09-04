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21:25, 4 сентября 2024Мир

США обвинили еще десять россиян во вмешательстве в предстоящие выборы

Минфин США обвинил 10 россиян во вмешательстве в выборы и ввел санкции

Минфин США обвинил десять россиян и две организации из России во вмешательстве в президентские выборы в США 2024 года и ввел против них санкции. Об этом ведомство сообщило в опубликованном на сайте пресс-релизе.

В Вашингтоне заявили, что Москва якобы использует искусственный интеллект, дипфейки и дезинформацию в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США. «Начиная с начала 2024 года ... начали еще более гнусную попытку тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния», — утверждает Минфин.

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      Марина Совина
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