Девушка решила сделать сюрприз возлюбленному и узнала неожиданную правду

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA133498 поделилась историей о том, как она решила сделать сюрприз возлюбленному и узнала неожиданную правду о нем. По словам девушки, в итоге она рассталась с бойфрендом.

Авторша поста рассказала, что недавно решила привезти парню еду, которая ему нравится, чтобы порадовать его. Когда девушка подъехала к дому бойфренда, то увидела припаркованный рядом автомобиль его экс-возлюбленной. Оказалось, что бойфренд изменял ей со своей бывшей подругой.

«Я помню, как ругала его некоторое время, как я плакала и сказал ему, что не понимаю, как он мог так поступить со мной, поскольку мы планировали начать жить вместе через несколько месяцев. (...) Я сказала ему, что больше всего меня ранят его ложь и обман», — написала девушка. Она добавила, что в итоге рассталась с возлюбленным и забрала свои вещи из его дома.

Многие пользователи посоветовали авторше поста забыть о парне и двигаться дальше. «Найдите человека, который будет достоин вас», — заявил один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о требовании лучшей подруги, пригласившей ее на свою свадьбу. Комментаторы назвали невесту вымогательницей.