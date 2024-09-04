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10:04, 4 сентября 2024Путешествия

Три российских города названы самыми бюджетными летними направлениями

МТС Travel: Рыбинск, Краснодар и Иркутск названы самыми бюджетными направлениями

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В летнем сезоне 2024 года самыми бюджетными направлениями для отдыха названы три российских города — Рыбинск, Краснодар и Иркутск. Об этом говорится в исследовании МТС Travel и Bronevik, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость проживания в Рыбинске в сутки составила 3,2 тысячи рублей, в Краснодаре — 3,3 тысячи рублей, в Иркутске — 3,5 тысячи рублей. В списке бюджетных туристических городов также значатся Рязань (3,5 тысячи рублей), Астрахань (3,5 тысячи рублей), Смоленск (3,6 тысячи рублей), Вологда (3,6 тысячи рублей), Тверь (3,6 тысячи рублей), Ростов (3,7 тысячи рублей).

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Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах рядом с Сочи — в Сириусе (10,7 тысячи рублей), на Красной Поляне (10,2 тысячи рублей) и в Адлере (8,6 тысячи рублей), а также в курортных городах Калининградской области — Зеленоградске (10 тысяч рублей) и Светлогорске (8,6 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

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      Марк Успенский
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