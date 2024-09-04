Три российских города названы самыми бюджетными летними направлениями

МТС Travel: Рыбинск, Краснодар и Иркутск названы самыми бюджетными направлениями

В летнем сезоне 2024 года самыми бюджетными направлениями для отдыха названы три российских города — Рыбинск, Краснодар и Иркутск. Об этом говорится в исследовании МТС Travel и Bronevik, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость проживания в Рыбинске в сутки составила 3,2 тысячи рублей, в Краснодаре — 3,3 тысячи рублей, в Иркутске — 3,5 тысячи рублей. В списке бюджетных туристических городов также значатся Рязань (3,5 тысячи рублей), Астрахань (3,5 тысячи рублей), Смоленск (3,6 тысячи рублей), Вологда (3,6 тысячи рублей), Тверь (3,6 тысячи рублей), Ростов (3,7 тысячи рублей).

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах рядом с Сочи — в Сириусе (10,7 тысячи рублей), на Красной Поляне (10,2 тысячи рублей) и в Адлере (8,6 тысячи рублей), а также в курортных городах Калининградской области — Зеленоградске (10 тысяч рублей) и Светлогорске (8,6 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.