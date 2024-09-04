Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве боевиков «Айдара» до прибытия на позиции

ТАСС: в ВСУ сообщили о дезертирстве боевиков «Айдара» до прибытия на позиции

Часть боевиков штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегают до прибытия на позиции. О дезертирстве в подразделении сообщил украинский военнопленный и экс-боевик «Айдара» УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР), передает ТАСС.

«Бывало, что [сослуживцы] бежали, не доходя до позиций — убегали», — рассказал пленный солдат ВСУ.

Как рассказали в УФСБ по ЛНР, в отношении украинского военнопленного было возбуждено уголовное дело о прохождении обучения для террористической деятельности и участии в деятельности организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической.