В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу об избиении до смерти участника СВО

В Дагестане задержали 2 сотрудников ППС по делу об избиении до смерти бойца СВО

В Дагестане по подозрению в избиении до смерти 48-летнего участника специальной военной операции (СВО) из Махачкалы Ахмеда Джабраилова задержали еще двух полицейских. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, речь идет о сотрудниках ППС, применявших силу к Джабраилову. Сейчас они находятся у следователей, с ними проводятся следственные действия.

Ранее по этому же делу был задержан другой силовик — командир отделения полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Махачкале. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий») УК РФ.

Пострадавший Джабраилов был задержан и доставлен в отдел полиции 9 июля после того, как бегал с ножом по крыше в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент боец СВО почувствовал себя плохо и лег на пол. Сначала оперативники пытались отпоить его водой, а спустя несколько минут один из них придавил задержанного коленом. Когда потерпевший стал оказывать сопротивление, его начали держать уже четверо полицейских. При этом, двое стояли у него на спине, а остальные — били мужчину электрошокером.

