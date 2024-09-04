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17:23, 4 сентября 2024Экономика

В Европе предложили отказаться от «вечного двигателя» санкций против России

Европейские юрфирмы назвали санкции против РФ незаконными и неэффективными
СюжетСанкции против России:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Представители 14 юридических фирм из Европы назвали санкции против РФ незаконными и неэффективными. О предложении отказаться от «вечного двигателя» ограничений со ссылкой на текст обращения сообщает РБК.

Юристы отмечают, что эффективность и легитимность персональных санкций снижается их непрерывным характером, который противоречит принципам европейских судов. Евросоюз и раньше вводил различные ограничения для отстаивания основных общечеловеческих ценностей, но они не были столь масштабными.

«Мы твердо верим, что санкции ЕС против России не должны привести к снижению базовых правовых стандартов внутри Евросоюза, а наоборот, продемонстрировать, что мы, европейцы, готовы одинаково защищать права и верховенство закона как внутри, так и за пределами наших границ», — отметили авторы обращения.

Юристы призвали изменить основания для санкций и не вводить ограничения на связанных с российской экономикой бизнесменов и членов их семей, а также отказаться от «вечного двигателя незаконных санкций», когда их накладывают даже на людей, которые больше не вовлечены в экономику РФ.

«Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом, делая периодический пересмотр бессмысленным, как это было признано судами Евросоюза», — пояснили они.

В Центральном Банке России при этом не ожидают снятия западных антироссийских санкций до конца 2027 года. В базовом сценарии регулятора не предполагают существенного изменения нынешних геополитических условий. Согласно его основным положениям, российский ВВП будет развиваться ближайшие несколько лет в условиях стабильного санкционного давления со стороны западных стран. С учетом этого ослабление денежно-кредитной политики ЦБ в среднесрочной перспективе маловероятно.

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      Вячеслав Агапов
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