В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина на ВЭФ

Песков: ожидаем содержательных выступлений президента и дискуссий на ВЭФ

Кремль ожидает содержательного выступления президента России Владимира Путина и дискуссий на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента. И не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — сказал Песков.

По его словам, после того, как у Путина к «глубокой ночи» завершатся рабочие встречи, глава государства продолжит готовиться к выступлению на пленарном заседании.

ВЭФ-2024 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовывает фонд Росконгресс. Путин уже прибыл во Владивосток — в город он прилетел после визита в монгольский Улан-Батор.