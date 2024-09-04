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07:04, 4 сентября 2024Россия

В Кремле анонсировали содержательное выступление Путина на ВЭФ

Песков: ожидаем содержательных выступлений президента и дискуссий на ВЭФ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Кремль ожидает содержательного выступления президента России Владимира Путина и дискуссий на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента. И не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — сказал Песков.

По его словам, после того, как у Путина к «глубокой ночи» завершатся рабочие встречи, глава государства продолжит готовиться к выступлению на пленарном заседании.

ВЭФ-2024 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовывает фонд Росконгресс. Путин уже прибыл во Владивосток — в город он прилетел после визита в монгольский Улан-Батор.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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