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10:41, 4 сентября 2024Бывший СССР

В МИД приравняли провокации против миротворцев в ПМР к атаке на Россию

Захарова: Москва будет считать провокации против миротворцев в ПМР атакой на РФ

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Москва будет считать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) нападением на Россию. Провокации в Приднестровье к атаке на Москву приравняла официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — заявила дипломат.

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      Глеб Палехов
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