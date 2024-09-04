В МИД приравняли провокации против миротворцев в ПМР к атаке на Россию

Захарова: Москва будет считать провокации против миротворцев в ПМР атакой на РФ

Москва будет считать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) нападением на Россию. Провокации в Приднестровье к атаке на Москву приравняла официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — заявила дипломат.