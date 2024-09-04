Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 4 сентября 2024Мир

В МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России

Захарова: для Японии утрачен рынок автомобилей в России

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Рынок автомобилей в России утрачен для Японии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста во время брифинга.

По словам Захаровой, это не было инициативой Москвы. Японская сторона захотела изолировать Россию и сама себе этим навредила, подчеркнула она.

Ранее «Росгосстрах» и группа компаний «Автодом» опубликовали совместное исследование, результаты которого свидетельствуют, что россияне стали лучше относиться к машинам из Китая. Еще в августе 2023 года ввоз автомобилей из Японии снизился вдвое.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

      Москвичам пообещали неожиданные выплаты

      В наряде Дженнифер Лопес разглядели тайное послание Бену Аффлеку

      Раскрыты подробности задержания ФСБ колумбийских наемников из ВСУ

      В Молдавии оппозиция подала документы для участия в референдуме

      Россиянин спас двух школьниц от медведя

      Названы возможные сроки старта онлайн-продаж алкоголя в России

      В Москве стало больше электробусов

      Стало известно о подготовке ВСУ к провокации в Северске

      Массовое бегство солдат ВСУ из населенного пункта в ДНР попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше