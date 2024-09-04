В МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России

Захарова: для Японии утрачен рынок автомобилей в России

Рынок автомобилей в России утрачен для Японии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста во время брифинга.

По словам Захаровой, это не было инициативой Москвы. Японская сторона захотела изолировать Россию и сама себе этим навредила, подчеркнула она.

Ранее «Росгосстрах» и группа компаний «Автодом» опубликовали совместное исследование, результаты которого свидетельствуют, что россияне стали лучше относиться к машинам из Китая. Еще в августе 2023 года ввоз автомобилей из Японии снизился вдвое.