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18:47, 4 сентября 2024Силовые структуры

В Москве банда бездомных мигрантов с оружием награбила на 43 миллиона рублей

В Москве банда бездомных мигрантов грабила людей, перевозивших деньги

Фото: АГН «Москва»

В Москве банда бездомных мигрантов с оружием грабила людей, перевозивших крупные суммы денег. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в 2021 году пять уроженцев Таджикистана и уроженец Дагестана создали банду, которая нападала на людей с деньгами. В июне они выстрелили в ногу мужчине на Волжском бульваре и забрали из багажника его авто рюкзак и сумку с 15 миллионами рублей. А в сентябре сообщники на Авиамоторной напали на учредителя ряда туристических агентств. Они ударили потерпевшего и похитили сумку с 27 миллионами рублей.

Последнее нападение было совершено в декабре 2023 года. Банда заблокировала машину гражданина Киргизии, шесть раз выстрелила по ней и вытащила кейс с миллионом рублей. Таким образом общий ущерб составляет 43 миллиона рублей.

29 августа 2024 года подозреваемых задержали. Против них возбуждено дело по части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что трех обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Подмосковье отправили в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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