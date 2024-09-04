В Польше обрадовались отставке Кулебы

Do Rzeczy: польские депутаты обрадовались отставке Кулебы из-за его заявлений

Польские депутаты обрадовались отставке главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебы из-за его заявлений о Волынской резне, сообщает издание Do Rzeczy.

По словам депутата сейма Польши Пшемыслава Чарнека, давление возымело эффект. Он отметил, что в настоящий момент в государстве готовится законопроект об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.

«Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба», — прокомментировал отставку Кулебы депутат Януш Ковальский.

4 сентября Кулеба подал в отставку. Как рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду на то, что новый глава МИД Украины откажется повторять риторику Дмитрия Кулебы.