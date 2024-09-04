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15:01, 4 сентября 2024Наука и техника

В Польше представили конкурента «Ланцета»

Модернизированный дрон-камикадзе Warmate 50 представили на MSPO-2024

Фото: WB GROUP

Компания WB Group представила модернизированную версию дрона-камикадзе Warmate, который называют конкурентом российского «Ланцета», на выставке MSPO-2024 в Польше. Об этом сообщает Defence24.

Аппарат с увеличенной грузоподъемностью несет боевую часть весом 50 килограммов. При этом он не имеет возможности менять боеголовку, в отличие от модификации Warmate 20. Как пишет издание, дрон с двигателем внутреннего сгорания сможет поражать цели на расстоянии в «сотни километров».

«Благодаря своей мощной боеголовке и дальности полета беспилотник может значительно усилить оперативные возможности польских вооруженных сил, особенно в контексте точных ударов по стратегическим целям», — пишет Defence24.

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В августе стало известно, что дрон-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации получил тепловизор, который позволяет наносить удары в любое время суток.

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      Даниил Иринин
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