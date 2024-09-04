В Приднестровье запретили называть республику Транснистрией

В Приднестровье официально запретили называть республику Транснистрией

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) официально запретили называть регион Транснистрией. Сообщение об этом было опубликовано на сайте президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Глава ПМР лично представил парламенту законодательную инициативу. В соответствии с ней слово «Транснистрия» будет относиться к терминам нацизма и фашизма.

«Профильный парламентский комитет президентскую инициативу поддержал и рекомендовал принять пакет законопроектов в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Депутатский корпус проголосовал единогласно», — говорится в заявлении.

О намерениях запретить название «Транснистрия» для Приднестровья Красносельский говорил в конце августа. Он напомнил, что данная область оккупации Молдавии Румынией существовала в годы Второй мировой войны. Президент ПМР также обратил внимание, что это название ассоциируется с фашизмом из-за множества преступлений, совершенных в регионе против евреев в указанный период.