В России начали разработку всепогодных дронов для разведки в тылу противника

«Известия»: в России начали разработку всепогодных дронов «Прыгун-1»

В России начали разработку всепогодных дронов «Прыгун-1», его создают конструкторы неправительственной организации (НПО) «Двина». Об этом сообщают «Известия».

Беспилотник создан для разведки в тылу противника и полетов в арктических условиях. Несколько аппаратов могут объединиться в рой для нанесения групповых ударов.

Дрон может выполнять как разведывательные, так и ударные задачи, в зависимости от комплектации. В настоящее время в разработке находятся большой и малый беспилотники. Большой БПЛА может вести разведку, когда оснащен видеокамерами и тепловизорами, или использоваться как камикадзе с ударной частью. Малый дрон представляет собой гранату, способную самостоятельно найти цель и нанести по ней удар.

Как пояснил генеральный директор НПО «Двина» Владимир Орлов, дропн имеет два пропеллера, энергетически он более экономичен, чем квадрокоптер. Кроме того, аппарат летает тише за счет снижения скорости вращения пропеллеров. Он работает на электрическом аккумуляторе, может находиться в воздухе до 35 минут и имеет дальность полета до 30 километров.

«Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полете практически при любой погоде, что позволит использовать новые БПЛА при сильном ветре, и в дождь, и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь», — пояснил Орлов. Он добавил, что беспилотник имеет модульную конструкцию, что позволяет переоборудовать его из разведчика в ударный дрон буквально за несколько секунд в полевых условиях, достаточно заменить головку БПЛА с оптическим оборудованием на ударную.

В июле стало известно, что российские специалисты разработали одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата БПЛА противника. После сближения аппарат уничтожает беспилотники противника подрывом боевой части. «Воган» работает вместе с радиолокационной станцией и лазерной системой.

