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13:03, 4 сентября 2024Россия

В России объяснили смысл провокационной статьи Британии про ядерное оружие под Москвой

Эксперт Крапивник объяснил провокацию Британии о ядерном оружии под Москвой

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Британское информагентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщило, что американские эксперты якобы установили возможное месторасположение новой крылатой ракеты 9M370 «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в 500 километрах от Москвы. Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник назвал это сообщение провокацией и рассказал, зачем она Западу, передает «Царьград».

«Это может быть или просто сенсация, они пытаются бежать впереди паровоза. Или создают такой "казус белли" (формальный повод для объявления войны — прим. «Ленты.ру»), почему нужно бить около Москвы, потому что там военные ядерные объекты», — отметил он.

Крапивник опроверг догадки Запада о размещении ракет «Буревестник» под Москвой. Он пояснил, что это стратегическое оружие и его не размещают вблизи городов, а тем более столиц. Эксперт отметил, что любая столица — большая мишень любой стратегической войны. Экс-офицер США также предположил, что оно может быть размещено в глубине страны.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с изданием заметил, что данное оружие еще не прошло весь комплекс испытаний и не было принято на вооружение. «В настоящее время осуществляются плановые работы в рамках отработки данного изделия», — добавил он.

Ранее в США признали превосходство России в ядерной сфере. Американский бывший военный разведчик Скотт Риттер отметил, что провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания Вашингтона и Лондона сильно контрастируют с серией успешных испытаний Москвы. В качестве примеров он привел пуски ракет «Булава» с подводной лодки «Борей», испытания стратегического ракетного комплекса «Ярс», а также испытательный пуск крылатой ракеты «Буревестник», которую называют «оружием Судного дня». Об успешном испытании ядерной ракеты сообщал президент России Владимир Путин в октябре 2023 года.

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