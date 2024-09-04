В российском регионе экс-борца с коррупцией осудили за взятку в полтора миллиона рублей

В Краснодарском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону за получение взятки в размере полутора миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Бывшего борца с коррупцией оштрафовали на три миллиона рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии следствия, в апреле 2022 года подсудимый получил задание в рамках проверки сообщения о нарушении авторских и смежных прав. Во время обыска у бизнесмена фигурант изъял у него три носителя электронной информации. Предприниматель попросил вернуть ему эти вещи за деньги. Силовик согласился и потребовал полтора миллиона рублей. Тогда бизнесмен обратился в региональное УФСБ. В результате коррупционера задержали сразу после передачи денег.
Ранее в Екатеринбурге суд арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России Андрея Дьякова.