Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 4 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе экс-борца с коррупцией осудили за взятку в полтора миллиона рублей

В Краснодарском крае суд приговорил экс-сотрудника МВД за взятку в 1,5 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону за получение взятки в размере полутора миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Бывшего борца с коррупцией оштрафовали на три миллиона рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в апреле 2022 года подсудимый получил задание в рамках проверки сообщения о нарушении авторских и смежных прав. Во время обыска у бизнесмена фигурант изъял у него три носителя электронной информации. Предприниматель попросил вернуть ему эти вещи за деньги. Силовик согласился и потребовал полтора миллиона рублей. Тогда бизнесмен обратился в региональное УФСБ. В результате коррупционера задержали сразу после передачи денег.

Ранее в Екатеринбурге суд арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России Андрея Дьякова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

      Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

      На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

      Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      В России оценили появление в армии новой бомборакеты

      Перестановки в правительстве Украины объяснили

      Лавров прокомментировал сообщения о поставках ракет JASSM Киеву

      Рада поддержала увольнение одного из украинских министров

      Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше