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19:43, 4 сентября 2024Мир

В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

MSNBC: два человека погибли в результате стрельбы в школе штата Джорджия

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

В старшей школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, в результате которой не выжили два человека. Об этом сообщает канал MSNBC.

«Один подозреваемый задержан после того, как в старшей школе "Аппалачи" в округе Барроу, штат Джорджия, была открыта стрельба», — утверждается в сообщении.

Канал сообщил со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов, что, по последним данным, четыре человека получили ранения, еще двоих не стало. По данным канала, пострадавших эвакуировали на вертолетах в медицинские учреждения. На место, где произошла стрельба, прибыли полицейские автомобили.

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      Елизавета Мытарева
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