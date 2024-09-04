В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

MSNBC: два человека погибли в результате стрельбы в школе штата Джорджия

В старшей школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, в результате которой не выжили два человека. Об этом сообщает канал MSNBC.

«Один подозреваемый задержан после того, как в старшей школе "Аппалачи" в округе Барроу, штат Джорджия, была открыта стрельба», — утверждается в сообщении.

Канал сообщил со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов, что, по последним данным, четыре человека получили ранения, еще двоих не стало. По данным канала, пострадавших эвакуировали на вертолетах в медицинские учреждения. На место, где произошла стрельба, прибыли полицейские автомобили.