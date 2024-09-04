В Сочи начали расследование трагедии с проглотившим батарейку ребенком

СК возбудил дело по факту смерти в Сочи ребенка, проглотившего батарейку

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии с ребенком, проглотившим батарейку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Разбирательством занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

По данным СК, вечером 3 августа в Сочи ребенок в возрасте один год и пять месяцев был с родителями. Играя, он проглотил батарейку круглой формы. Его состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

3 сентября сообщалось, что родители из Якутии возложили на краснодарских врачей вину за трагический исход госпитализации их сына.