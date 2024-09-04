Аналитики: Украина не вернет деньги МВФ, которыми финансируют скрытые интересы

Американские эксперты прокомментировали вероятность возврата Украиной денег, направленных ей от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом специалисты высказались в беседе с РИА Новости.

Так, экс-менеджер хедж-фонда и экономический аналитик Чарльз Ортель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является лишь пешкой для злонамеренных интересов. По его мнению, Украина не вернет деньги МВФ, поскольку ими финансируют скрытые интересы.

В свою очередь, бывший торговый банкир, экономический аналитик и колумнист Мартин Хатчинсон заявил, что МВФ делает то, что ему скажут.

«МВФ дал Аргентине более 50 миллиардов долларов якобы в долг, но, вероятно, не получит их обратно. Поэтому МВФ легко позволит себе потерять 15 миллиардов долларов для Украины», — допустил он.

Ранее долг Украины перед МВФ вырос до 13,8 миллиарда долларов. Это позволило стране переместиться на вторую строчку в списке крупнейших должников. Лидерство с большим отрывом удерживает Аргентина — более 40 миллиардов долларов.