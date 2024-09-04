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20:50, 4 сентября 2024Моя страна

В Тюменской области нашли запрещенный краснокнижный гриб

В Тюменской области нашли запрещенный гриб «климакодон северный»

Фото: Иван Баянов / Грибники Тюмени и Тюменской области

В Тюменской области россиянин нашел краснокнижный гриб. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области» во «ВКонтакте».

Речь идет о «климакодоне северном», который растет на стволах деревьев плотной стопкой крупных шляпок бежевого цвета. «Подскажите, что за гриб? Первый раз такой вижу», — поинтересовался мужчина у участников сообщества.

Известно, что данный гриб занесен в Красную книгу Тюменской области. Он имеет неприятный запах и не является съедобным. Кроме того, его запрещено собирать.

Ранее на Южном Урале заметили необычный красный гриб-хамелеон. По данным специалистов, это была гигроцибе алая. В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевой, зеленой и желтой.

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      Мария Винар
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