В Тюменской области нашли запрещенный краснокнижный гриб

В Тюменской области нашли запрещенный гриб «климакодон северный»

В Тюменской области россиянин нашел краснокнижный гриб. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области» во «ВКонтакте».

Речь идет о «климакодоне северном», который растет на стволах деревьев плотной стопкой крупных шляпок бежевого цвета. «Подскажите, что за гриб? Первый раз такой вижу», — поинтересовался мужчина у участников сообщества.

Известно, что данный гриб занесен в Красную книгу Тюменской области. Он имеет неприятный запах и не является съедобным. Кроме того, его запрещено собирать.

Ранее на Южном Урале заметили необычный красный гриб-хамелеон. По данным специалистов, это была гигроцибе алая. В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевой, зеленой и желтой.

