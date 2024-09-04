Волонтер рассказал о преследовании украинских дронов в Курской области

Волонтер рассказал, что их преследовали украинские дроны в Курской области

Группу волонтеров преследовали украинские дроны в Курской области каждый раз, когда они приезжали в приграничье для эвакуации мирного населения. Об этом один из добровольцев рассказал ТАСС.

«Мы пока доедем до приграничья, раз пять-шесть попадаем под дроны. В принципе, пока справляемся, пока доезжаем, пока довозим, и я надеюсь, так и будет. ВСУ [Вооруженным силам Украины] без разницы — военнослужащие, мирные жители. У них, наверное, задача просто как-то закошмарить наших людей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, местным жителям также приходится спасаться от обстрелов и бежать из региона лесами.

Волонтер обратил внимание на то, что чаще всего пожилые жители Курской области не хотят уезжать до последнего, и их приходится выносить буквально на руках. Подобный случай произошел с жителем Рыльска, который не планировал покидать дом, пока не был травмирован.

«У него была сломана нога, он был (...) 1936 года рождения, он пел песню [пока его переносили], гимн ВДВ, и просил очистить быстрее нашу родную землю от этих оккупантов», — рассказал собеседник ТАСС, добавив, что мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось, «его сердце не выдержало».

Ранее очевидец рассказал о прицельных обстрелах ВСУ по помогающим выехать россиянам волонтерам. С его слов, удары наносились, в частности, с вертолетов.