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18:30, 4 сентября 2024Экономика

Дом иконы сибирского рока оказался под угрозой уничтожения

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске захотели снести

Фото: Timur Y / Wikimedia

Дому рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске грозит снос. Об угрозе уничтожения памятного для поклонников здания на своей странице в соцсети «Вконтакте» заявила местная общественница Елена Гавровская.

Речь идет о деревянном доме на пересечение улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, который, как напоминает Business FM, был признан объектом культурного наследия в 2022 году. По словам Гавровской, сооружение наглухо обшито металлическим забором без калитки. Постройка серьезно обветшала и, несмотря на свой статус, не получает никакой помощи от властей. О причастности дома к иконе сибирского рока сегодня говорит лишь мемориальная доска. Помимо Дягилевой, здесь жила оперная певица Надежда Дезидериева-Буда.

Новосибирские бизнесмены и архитекторы не видят в постройке исторической ценности и предлагают ее снести, оправдывая это плачевным состоянием дома. Однако краеведы отмечают, что это здание ценно не столько с точки зрения искусства, сколько для истории градостроительства. «Когда оспаривают архитектурную ценность этого дома, говорят про то, что это "деревяшка", барак и так далее. Обычно такое мнение основывается на том, что у здания нет богатого деревянного декора, наличников. Но отсутствие таких элементов вовсе не означает, что дом не надо сохранять (...) Таких домов в городе больше не осталось», — пояснила сотрудник отдела краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки, сотрудник сектора самиздата ГПНТБ СО РАН Валерия Яковлева. Некоторые детали экстерьера, как, например, скошенный угол, отличают дома, возведенные еще при царе.

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На месте дома может появиться рок-кафе, однако фанаты творчества Дягилевой отстаивают памятное здание. Постройка находится под охраной, но никаких мер для его благоустройства и реставрации не предпринимается, обращает внимание Гавровская. У здания есть и собственники, которые могут быть связаны с девелоперскими компаниями. Застройщики не первый год отвечают, что вопрос сохранения объекта «прорабатывается». В день рождения Дягилевой активистка подготовила обращение в адрес регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

Ранее в Екатеринбурге без разрешения властей снесли пристрой двухсотлетней усадьбы. При этом до конца экспертизы, назначенной для определения историко-культурного значения здания, оставалось еще пять дней.

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      Виктория Клабукова
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