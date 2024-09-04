Дом иконы сибирского рока оказался под угрозой уничтожения

Дом рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске захотели снести

Дому рок-певицы Янки Дягилевой в Новосибирске грозит снос. Об угрозе уничтожения памятного для поклонников здания на своей странице в соцсети «Вконтакте» заявила местная общественница Елена Гавровская.

Речь идет о деревянном доме на пересечение улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных, который, как напоминает Business FM, был признан объектом культурного наследия в 2022 году. По словам Гавровской, сооружение наглухо обшито металлическим забором без калитки. Постройка серьезно обветшала и, несмотря на свой статус, не получает никакой помощи от властей. О причастности дома к иконе сибирского рока сегодня говорит лишь мемориальная доска. Помимо Дягилевой, здесь жила оперная певица Надежда Дезидериева-Буда.

Новосибирские бизнесмены и архитекторы не видят в постройке исторической ценности и предлагают ее снести, оправдывая это плачевным состоянием дома. Однако краеведы отмечают, что это здание ценно не столько с точки зрения искусства, сколько для истории градостроительства. «Когда оспаривают архитектурную ценность этого дома, говорят про то, что это "деревяшка", барак и так далее. Обычно такое мнение основывается на том, что у здания нет богатого деревянного декора, наличников. Но отсутствие таких элементов вовсе не означает, что дом не надо сохранять (...) Таких домов в городе больше не осталось», — пояснила сотрудник отдела краеведения Новосибирской государственной областной научной библиотеки, сотрудник сектора самиздата ГПНТБ СО РАН Валерия Яковлева. Некоторые детали экстерьера, как, например, скошенный угол, отличают дома, возведенные еще при царе.

На месте дома может появиться рок-кафе, однако фанаты творчества Дягилевой отстаивают памятное здание. Постройка находится под охраной, но никаких мер для его благоустройства и реставрации не предпринимается, обращает внимание Гавровская. У здания есть и собственники, которые могут быть связаны с девелоперскими компаниями. Застройщики не первый год отвечают, что вопрос сохранения объекта «прорабатывается». В день рождения Дягилевой активистка подготовила обращение в адрес регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

Ранее в Екатеринбурге без разрешения властей снесли пристрой двухсотлетней усадьбы. При этом до конца экспертизы, назначенной для определения историко-культурного значения здания, оставалось еще пять дней.