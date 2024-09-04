Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:08, 4 сентября 2024Путешествия

Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео

Забитые туристами пляжи Анапы попали на видео

Забитые туристами пляжи Анапы в среду, 4 сентября, попали на видео. Ролик опубликовали местные блогеры у себя в Telegram-канале.

Авторы ролика отмечают, что отдыхающих на популярном российском курорте больше, чем летом. На кадрах видно, что на побережье отдыхает масса людей. Многим приходится загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест занято.

Ранее сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Отмечается, что туриста из Москвы на сапборде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский медик рассказал о первых минутах после удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Популярный российский блогер раскрыл свой многомиллионный заработок

      ВСУ атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки

      В Сбере рассказали о популярности страхования бизнеса от экологических рисков

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      В школе американского штата Джорджия произошла стрельба

      Внешность 61-летней Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети

      Россиянам дали советы по подготовке авто к осени

      Личность замерзшего в пещере мужчины установили спустя 47 лет

      Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше