Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео

Забитые туристами пляжи Анапы попали на видео

Забитые туристами пляжи Анапы в среду, 4 сентября, попали на видео. Ролик опубликовали местные блогеры у себя в Telegram-канале.

Авторы ролика отмечают, что отдыхающих на популярном российском курорте больше, чем летом. На кадрах видно, что на побережье отдыхает масса людей. Многим приходится загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест занято.

Ранее сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Отмечается, что туриста из Москвы на сапборде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.