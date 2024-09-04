Запуск европейской ракеты Vega-C перенесли

ЕКА: запуск ракеты Vega-C перенесли из-за проблем с электричеством

Намечавшийся 4 сентября запуск легкой ракеты Vega-C со спутником Sentinel-2C с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Перенос старта обусловлен проблемами с электричеством на наземных линиях связи. Следующая попытка пуска состоится 5 сентября в 04:50 по московскому времени.

В августе издание European Spaceflight сообщило, что генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega-C, которые необходимы для предстоящего запуска носителя.