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09:30, 4 сентября 2024Наука и техника

Запуск европейской ракеты Vega-C перенесли

ЕКА: запуск ракеты Vega-C перенесли из-за проблем с электричеством

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Reuters

Намечавшийся 4 сентября запуск легкой ракеты Vega-C со спутником Sentinel-2C с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Перенос старта обусловлен проблемами с электричеством на наземных линиях связи. Следующая попытка пуска состоится 5 сентября в 04:50 по московскому времени.

В августе издание European Spaceflight сообщило, что генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega-C, которые необходимы для предстоящего запуска носителя.

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      Иван Потапов
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