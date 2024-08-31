Гендиректор Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков Vega

Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков ракеты Vega

Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega, которые необходимы для предстоящего запуска носителя. Об этом сообщает European Spaceflight.

«Мне нечего комментировать по поводу того, что вы услышали», — сказал руководитель на вопрос журналиста, заданный во время пресс-конференции, посвященной запланированному на 3 сентября пуску ракеты Vega с европейским космическим аппаратом Sentinel-2C.

В июле издание SpaceNews сообщило, что спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2C европейской системы Copernicus приготовили к отправке из Германии на космодром Куру во Французской Гвиане.

В декабре 2023 года European Spaceflight рассказало, что пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома.