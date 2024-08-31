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06:32, 31 августа 2024Наука и техника

Гендиректор Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков Vega

Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков ракеты Vega

Фото: ESA / Globallookpress.com

Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega, которые необходимы для предстоящего запуска носителя. Об этом сообщает European Spaceflight.

«Мне нечего комментировать по поводу того, что вы услышали», — сказал руководитель на вопрос журналиста, заданный во время пресс-конференции, посвященной запланированному на 3 сентября пуску ракеты Vega с европейским космическим аппаратом Sentinel-2C.

В июле издание SpaceNews сообщило, что спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2C европейской системы Copernicus приготовили к отправке из Германии на космодром Куру во Французской Гвиане.

В декабре 2023 года European Spaceflight рассказало, что пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома.

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      Иван Потапов
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