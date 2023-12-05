Пропавшие баки для украинского двигателя европейской ракеты нашли на свалке

Топливные баки для украинского двигателя европейской ракеты Vega нашли на свалке

Пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома. Об этом со ссылкой на источники пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о двух топливных баках четвертой ступени носителя. Всего последняя включает четыре топливных бака, два из которых, как сообщил собеседник издания, пропали. «Два пропавших топливных бака находились в производственном цехе [итальянской компании] Avio в [городе] Коллеферро, где проводились ремонтные работы. В какой-то момент после завершения ремонта выяснилось, что два бака пропали», — пишет издание.

European Spaceflight отмечает, что в настоящее время производство данных топливных баков уже не ведется, в связи с чем Avio занимается поиском их замены. Ракета Vega с пропавшими топливными баками должна стартовать в первой половине 2024 года со спутником для Европейского космического агентства (ЕКА).

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени.