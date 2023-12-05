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16:52, 5 декабря 2023Наука и техника

Пропавшие баки для украинского двигателя европейской ракеты нашли на свалке

Топливные баки для украинского двигателя европейской ракеты Vega нашли на свалке

Фото: ESA_events / Wikimedia

Пропавшие несколько месяцев назад топливные баки под украинский двигатель РД-869 четвертой ступени европейской ракеты Vega нашли сдавленными на свалке металлолома. Об этом со ссылкой на источники пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о двух топливных баках четвертой ступени носителя. Всего последняя включает четыре топливных бака, два из которых, как сообщил собеседник издания, пропали. «Два пропавших топливных бака находились в производственном цехе [итальянской компании] Avio в [городе] Коллеферро, где проводились ремонтные работы. В какой-то момент после завершения ремонта выяснилось, что два бака пропали», — пишет издание.

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European Spaceflight отмечает, что в настоящее время производство данных топливных баков уже не ведется, в связи с чем Avio занимается поиском их замены. Ракета Vega с пропавшими топливными баками должна стартовать в первой половине 2024 года со спутником для Европейского космического агентства (ЕКА).

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени.

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      Иван Потапов
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