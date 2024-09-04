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12:59, 4 сентября 2024Силовые структуры

Жители ДНР получили пожизненный срок за убийство четырех сотрудников банка и охранника

В ДНР дали пожизненный срок мужчинам, убившим сотрудников банка и охранника

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух местных жителей, убивших четырех сотрудников банка и охранника 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчины признаны виновным по пунктам «б,в» части 4 статьи 162 («Разбой») и пунктам «а,ж,к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в декабре 2011 года осужденные совершили разбойное нападение на Центр по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов одного из банков Донецка. Они застрелили четырех сотрудниц банка и охранника. Мужчины не смогли забрать деньги, так как управлящая перед смертельным выстрелом в нее успела нажать кнопку вызова охраны. Позже водолазы нашли на дне водоема и изъяли огнестрельное оружие, которое использовали разбойники.

Ранее российское обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача.

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      Екатерина Кашурникова
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