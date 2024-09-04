Жители российского региона пожаловались на нашествие мух

Жители села в Свердловской области обвинили местную птицефабрику в нашествии мух

Жители села в Свердловской области пожаловались, что по вине местной птицефабрики дома, улицы, детские площадки, школу и детский сад атаковало огромное количество мух. Внимание на ситуацию со ссылкой на общественника Александра Бахирева обратило издание URA.RU.

Речь идет о селе Сосновское. Местные жители утверждают, что надоедливые насекомые появились из-за того, что «Птицефабрика Свердловская» вывозит помет с предприятия на расположенные неподалеку поля. «Мухи находятся везде, они заполняют жилые дома, улицы, детские площадки, муниципальные учреждения, школу, детский сад. Сетки на окнах не спасают, мухи проникают в дома, мешают нормальной жизни», — говорится в коллективном письме в прокуратуру и Роспотребнадзор Каменского района.

В свою очередь в птицефабрике местным жителям заявили, что продукты животноводства вносят на сельскохозяйственные земли в соответствии со всеми необходимыми документами и с соблюдением санитарных норм не менее чем в 300 метрах от села. Мух, которые сельчане сфотографировали и отправили представителям предприятия, те назвали «домашними». «Мухи не привередливы к условиям своего обитания, они встречается по всему миру», — уточняется в ответном письме.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Копейска пожаловались, что уже на протяжении двух месяцев из-за засора колодцев течет канализационная река с невыносимым запахом.