В российском городе пожаловались на два месяца затапливающую улицы фекальную реку

В Копейске пожаловались на фекальную реку, которая два месяца затапливает улицы

Жители Копейска Челябинской области пожаловались, что уже на протяжении двух месяцев из-за засора колодцев течет фекальная река. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.Ru.

Вода с неприятным запахом продолжительное время затапливает улицу Калинина. «Ситуация вышла из-под контроля — река фекалий уже вытекает по всему микрорайону, запах стоит такой, что невозможно дышать, невозможно открыть окна. Рядом находится детский сад», — посетовала одна из местных жительниц. По этой причине детей перестали выводить на прогулку, а у взрослых начались проблемы со здоровьем — кашель, отек гортани и мигрени.

Жители Копейска вместе с управляющей компанией (УК) ежедневно отправляли заявки в местный водоканал с просьбой очистить канализационные колодцы, однако результата это не принесло. По словам жильцов домов, которые оказались в эпицентре «затопления», сотрудники организации лишь создают видимость работы. «Приезжают утром на два часа, что-то там поделают, а к вечеру река опять начинает растекаться рядом с близлежащими домами. Вчера бригада почистила один центральный колодец и все, остальные как стояли затопленными, так и стоят», — рассказала местная жительница. Для того, чтобы фекальная река перестала течь по проезжей части улицы, УК перенаправила стоки в ливневую канализацию. Жители Копейска утверждают, что часть колодцев до сих пор не очищена.

Ранее в этот же день стало известно, что жители села Абрау-Дюрсо предложили чиновникам попить загрязненную стоками воду.