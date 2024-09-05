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23:19, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Американские блогеры начали отрицать сотрудничество с телеканалом RT

Daily Beast: американские блогеры отрицают сотрудничество с телеканалом RT

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ряд американских блогеров отрицают, что сотрудничали с телеканалом RT, который Вашингтон обвинил во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание Daily Beast.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила о «приступе паранойи» у западных СМИ, добавив, что инфлюенсеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, «все отрицают, а что им еще делать».

Издание отмечает, что неназванная американская фирма, с которой сотрудничали блогеры, тайно финансируется RT. В числе отрицающих сотрудничество инфлюенсеров — Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно — подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.

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      Юлия Мискевич
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