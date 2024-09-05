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19:11, 5 сентября 2024Экономика

Российский рубль назвали переоцененным

Глава ВТБ Костин назвал рубль переоцененным и предсказал его скорое ослабление
СюжетКурс доллара:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Курс рубля выглядит завышенным, к концу года он, скорее всего, опустится к юаню и доллару, хотя стоимость последнего и перестала иметь большое значение в России. Об этом в интервью РБК рассказал глава банка ВТБ Андрей Костин.

По его мнению, переоцененность рубля может быть связана с дисбалансом экспорта и импорта, так как первый более стабилен, а со вторым имеются проблемы. Банкир ожидает, что через несколько месяцев курс опустится до 93-95 рублей за доллар. Также Костин указал на, что ослабление рубля принесло бы пользу и бюджету, и бизнесу.

Ранее Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что у российской экономики снижается чувствительность к повышению ключевой ставки. Жесткая денежно-кредитная политика по-прежнему оказывает свое влияние, но оно значительно смягчается целевыми расходами из бюджета.

При этом глава ВТБ расходится с аналитиками своего банка в оценке решения совета директоров Центробанка, которое тот должен принять 13 сентября. Он считает, что ставка сохранится на уровне 18 процентов, а его оппоненты ждут повышения до 20 процентов.

Установленный Центробанком официальный курс юаня на пятницу, 6 сентября, снизился до 12,51 рубля, а курс доллара вырос до 89,7 рубля. Евро также подорожал — до 99,19 рубля.

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      Платон Щукин
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