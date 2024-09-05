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14:03, 5 сентября 2024Экономика

В России заявили о снижении чувствительности к повышению ключевой ставки

Костин: у экономики РФ снижается чувствительность к повышению ключевой ставки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

У российской экономики снижается чувствительность к повышению ключевой ставки. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин, его цитирует газета «Ведомости».

По словам банкира, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продолжает оказывать влияние на экономику, однако сейчас оно падает.

«Сегодня во многом этот закон, когда ставка напрямую ведет к быстрому сворачиванию кредитования, к быстрому уменьшению денежной массы, деформирован рядом обстоятельств», — пояснил Костин.

Такую тенденцию эксперт объяснил высокими расходами на оборону и возросшими выплатами участникам СВО и сотрудникам оборонного сектора. Кроме того, из-за санкций увеличиваются издержки, например, осложнилась логистика и транзакции.

Костин в ходе ВЭФ признал, что аналитики его банка склоняются к самому жесткому варианту, в то время как он ожидает, что ЦБ возьмет паузу. Однако никто из них не ожидает снижения до конца года.

Также в рамках ВЭФ президент России Владимир Путин объяснил повышение ключевой ставки, на которое с декабря прошлого года идет Центробанк, необходимостью охладить перегретую экономику. Его комментарий прозвучал за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

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