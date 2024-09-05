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18:46, 5 сентября 2024Моя страна

Грациозный вальс белух попал на видео

В Приморском крае грациозный вальс белух попал на видео

В Приморском крае грациозный вальс белух попал на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлены два представителя зубатых китов из семейства нарваловых. Можно заметить, как один из них во время плавания медленно переворачивается, пристально смотря в камеру.

«После этого поста можете отключать интернет, ничего залипательнее сегодня вы уже не увидите — вальс гигантских, но бесконечно грациозных белух», — подписали ролик авторы поста.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили в ходе экспедиции 15 китов, которые могут быть ранее неизученной группой. Уточнялось, что специалистам удалось обследовать уникальный труднодоступный район в заливе Шелихова на севере Охотского моря — Пенжинскую губу, где никогда ранее не велись подобные работы.

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      Мария Винар
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