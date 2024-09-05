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18:54, 5 сентября 2024Экономика

«Яндекс Маркет» провел исследование интернет-продаж смартфонов

Аналитики заявили о покупке каждого третьего iPhone летом на «Яндекс Маркете»

Фото: katemangostar / freepik

«Яндекс Маркет» провел исследование интернет-продаж смартфонов за первое полугодие 2024 года и сравнил результаты с данными прошлого года. В исследовании использовались аналитические материалы компании GfK Russia и собственная статистика маркетплейса.

В первом полугодии 2024 года популярностью у россиян пользовались смартфоны от китайских и американских брендов. На «Яндекс Маркете» лидирует продукция от Apple, а продажи этого бренда на маркетплейсе растут быстрее всех на онлайн-рынке. В июне 2024 года согласно аналитикам маркетплейса каждый третий iPhone в интернете заказывали через Яндекс Маркет. Согласно исследованию, число проданных смартфонов в первом полугодии выросло на 26 процентов, а объем онлайн рынка достиг 170 миллиардов рублей. Больше всего продаж в денежном выражении приходится на маркетплейсы — их доля составляет 69 процентов от всего онлайн-рынка. Также маркетплейсы растут быстрее других площадок: в первом полугодии 2024 года их продажи выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Быстрее всего растет спрос на смартфоны, которые стоят дороже 43 тысяч рублей. В первом полугодии 2024 года количество проданных моделей выросло на 55 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году. Медленнее всего растут продажи смартфонов в ценовом сегменте до 8500 рублей. Что касается характеристик, то самой популярной операционной системой у россиян остается Android. По сравнению с первым полугодием 2023 в этом году спрос на смартфоны с iOS растет быстрее, чем на Android. Если говорить про размер дисплея, чаще всего покупают смартфоны с диагональю от 6,5 до 7 дюймов — в 2024 году их доля составляет 75 процентов против 56 процентов в первом полугодии 2023 года.

Также растет популярность смартфонов с большим объемом памяти. В первом полугодии 2024 году более чем в два раза выросло число проданных смартфонов с внутренней памятью от 128 гигабайт и более относительно аналогичного периода в прошлом году.

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      Алена Шаповалова
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