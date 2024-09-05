Минобороны начало формировать добровольческий отряд в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области начали формировать добровольческий отряд

В Белгородской области власти совместно с Минобороны России начали формировать добровольческий отряд «Барс—Белгород». Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.

Отряд будет сформирован на фоне роста напряженности и постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе сохраняется угроза населению, поэтому нужно защитить жизнь и здоровье жителей, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что отряд будет охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты. В круг их задач будет входить борьба с беспилотниками и диверсионными группами, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима контртеррористической операции (КТО).

«В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда "Барс-Белгород". Подготовка организована от легкого к сложному», — сообщили в министерстве. Там заверили, что задачи отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.

Ранее в Курской области сообщили о создании нового добровольческого отряда «Барс — Курск», который, по задумке властей, «станет важным звеном» в охране правопорядка на территории атакованного ВСУ региона. Как уточнил врио губернатора Алексей Смирнов, основной функцией формирования станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах Курской области и на других территориях региона.