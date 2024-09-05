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15:59, 5 сентября 2024Россия

Мурашко допустил создание военных кафедр в медвузах

Глава Минздрава Мурашко допустил создание военных кафедр в медицинских вузах

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил создание военных кафедр в медицинских вузах. Слова министра приводит ТАСС.

Такое заявление Мурашко сделал во время встречи со студентами Курского государственного медицинского университета.

«Очень нужна подготовка по вопросам медицины военным, безусловно. Поэтому рассматривается такой вопрос и объем знаний, которые необходимы медиками в том числе и в чрезвычайных ситуациях, он необходим, поэтому мы будет это развивать», — сказал он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, страна нуждается в миллионе специалистов, которые начнут заниматься разработкой с созданием беспилотников, а также их использованием.

ЖЗЛ
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