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10:26, 5 сентября 2024Экономика

Путин назвал флагман России

Путин: Дальний Восток стал флагманом России в глобальной экономике

Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава государства, деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития сейчас все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, на рынки которых дальневосточные российские регионы имеют прямой выход.

«Наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей», — сказал также Путин.

По его словам, более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, а резидентами этого района стали более 100 компаний.

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      Дмитрий Воронин
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