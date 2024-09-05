Путин назвал флагман России

Путин: Дальний Восток стал флагманом России в глобальной экономике

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава государства, деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития сейчас все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, на рынки которых дальневосточные российские регионы имеют прямой выход.

«Наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей», — сказал также Путин.

По его словам, более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, а резидентами этого района стали более 100 компаний.