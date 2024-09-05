Песков заявил, что действующий режим Зеленского де-юре нелегитимен

Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Он отметил, что со временем Киеву придется разбираться со «снежным комом» де-юре нелегитимности власти. «Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что сейчас Зеленский де-юре не является легитимным главой государства.

Ранее Песков заявил, что проблемы властей Украины с легитимностью не являются помехой для переговоров. Он добавил, что Зеленский утратил легитимность несколько месяцев назад, а западные союзники Киева отказывается это признавать.