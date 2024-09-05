Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 5 сентября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о прогрессе ВС РФ в выполнении задач СВО

Полковник Матвийчук: многие задачи в рамках украинского конфликта уже выполнены

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия уже выполнила большую часть задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в рамках украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Многие задачи уже практически выполнены. Это защита жителей Донбасса, почти выполнена демилитаризация Украины, денацификация — в процессе, привлечение к ответственности совершивших военные преступления — тоже. Думаю, те, кто совершал преступления в Курске, Харькове, Херсоне в итоге понесут наказание», — сказал полковник.

Кроме того, по его словам, Россия установила почти полный контроль над ДНР и ЛНР, контролирует три четверти Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 24 по 30 августа российские военные заняли семь населенных пунктов в зоне СВО: Новожеланное Орловку, Камышевку, Николаевку и Константиновку ДНР, Стельмаховку Луганской народной республики, а также Синьковку Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

      МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

      Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

      Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

      Полковник высказался о прогрессе ВС РФ в выполнении задач СВО

      Белла Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма

      Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

      Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

      На Западе признали неизбежность поражения Украины

      Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше