Полковник Матвийчук: многие задачи в рамках украинского конфликта уже выполнены

Россия уже выполнила большую часть задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в рамках украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Многие задачи уже практически выполнены. Это защита жителей Донбасса, почти выполнена демилитаризация Украины, денацификация — в процессе, привлечение к ответственности совершивших военные преступления — тоже. Думаю, те, кто совершал преступления в Курске, Харькове, Херсоне в итоге понесут наказание», — сказал полковник.

Кроме того, по его словам, Россия установила почти полный контроль над ДНР и ЛНР, контролирует три четверти Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 24 по 30 августа российские военные заняли семь населенных пунктов в зоне СВО: Новожеланное Орловку, Камышевку, Николаевку и Константиновку ДНР, Стельмаховку Луганской народной республики, а также Синьковку Харьковской области.