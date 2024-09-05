После избиения российского подростка сверстником возбудили уголовное дело

В Видном возбудили дело о хулиганстве после избиения подростка сверстником

Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстником в подмосковном Видном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент был выявлен в СМИ. Из публикации и видеоролика, размещенных в сети, выяснилось, что между двумя школьниками возник конфликт на улице Ленинского городского округа. Началась драка, в ходе которой один избил другого и попытался удушить. В этот момент к ним подошел молодой чеорвек, который хотел помочь потерпевшему, но агрессор набросился и на него, пытаясь задушить.

В результате случившегося одного из подростков доставили в больницу. Дело заведено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Участники конфликта и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Донецке мужчина до смерти избил возлюбленную из-за ее позднего возвращения домой. Преступление произошло 22 августа.