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13:02, 5 сентября 2024Силовые структуры

Во время ссоры россиянин до смерти избил возлюбленную за позднее возвращение домой

В Донецке мужчина убил возлюбленную из-за ее позднего возвращения домой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецке мужчина до смерти избил возлюбленную из-за ее позднего возвращения домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, преступление произошло 22 августа. Тогда женщина поздно вернулась с работы домой и не смогла объяснить сожителю, почему она задержалась. Утром мужчина схватил ее за волосы и поволок в душевую комнату общежития, где избил кулаками по голове. Он остановился только после того, как женщина упала на пол без сознания. Затем фигурант выволок ее в коридор, пытался привести в чувство, однако, от полученных ударов пострадавшая не выжила. Позже злоумышленник признался в содеянном полиции. Сейчас он арестован. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске суд рассмотрит дело против 57-летнего мужчины, обвиняемого в расправе над сожительницей.

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      Анна Габай
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