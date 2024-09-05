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23:47, 5 сентября 2024Мир

Прокуратура выступила против сделки сына Байдена с правосудием

Прокуратура выступила против сделки Хантера Байдена с правосудием
Джо Байден и Хантер Байден

Джо Байден и Хантер Байден. Фото: Bonnie Cash / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представители прокуратуры по делу о неуплате налогов Хантером Байденом выступили в калифорнийском суде против сделки о признании им вины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы не понимаем, что они [Хантер Байден и адвокаты] пытаются сделать», — приводят журналисты слова одного из прокуроров судье Марку Скарси на слушаниях в суде.

Сын президента США Джо Байдена хочет пойти на сделку с правосудием по прецеденту Алфорда, когда ответчик признает, что есть достаточно доказательств для того, чтобы его осудить, но при этом не заявляет о своей виновности по предъявленным обвинениям. Как пишет агентство, такая юридическая тактика позволяет избежать наиболее сурового наказания.

Также сообщается, что предложение о сделке стало для прокуратуры сюрпризом, поскольку подобные сделки, как правило, оговариваются сторонами заранее. При этом прокуратуре требуется время на согласование с руководством.

Ранее стало известно, что Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну. Также в Белом доме отрицают возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину.

Ранее адвокат Эбби Лоуэлл проинформировал, что Хантер Байден собирается изменить заявление по предъявленным ему федеральным обвинениям, связанным с неуплатой налогов, и признать вину.

В конце прошлого года сыну президента предъявили девять обвинений в неуплате налогов, 53-летнему Байдену-младшему может грозить до 17 лишения свободы.

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      Марина Совина
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