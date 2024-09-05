Неожиданная находка в подвале дома заставила пользователей сети дрожать от страха

Пользовательница Reddit с ником Humble_Bullfrog2342 показала неожиданную находку, которую она и ее возлюбленный сделали в его новом доме. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: некоторые комментаторы признались, что вещь заставила их дрожать от страха.

Девушка рассказала, что они с бойфрендом наткнулись в подвале дома на маску для лучевой терапии. «Она принадлежала мужчине, который жил здесь до моего возлюбленного. У него был рак», — уточнила автор поста. К посту она прикрепила фотографию находки.

«Мысль о том, что этого человека больше нет в живых, но его лицо находится в подвале, вызывает у меня нервную дрожь», — отреагировал на публикацию один из пользователей. «Чем дальше я отодвигаю телефон, тем лучше видно лицо», — заявил еще один участник обсуждения. «Вот это уже чертовски жутко», — ответил ему другой комментатор.

Некоторые пользователи признались, что им стало грустно из-за снимка. «У моей подруги была подобная маска. Я по ней скучаю», «Мне тяжело смотреть на фото, потому что я вспоминаю, как видела такую маску на матери. У нее был рак легких, который распространился на мозг», — написали они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что заметил слежку и наткнулся во дворе дома на жуткую картину. Комментаторы назвали увиденное отвратительным.