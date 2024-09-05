Российские морпехи заманили в засаду и ликвидировали группу штурмовиков ВСУ под Курском

Морпехи Черноморского флота ликвидировали группу штурмовиков ВСУ под Курском

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России ликвидировали в Курской области группу украинских штурмовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как стало известно, морпехи заманили военных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в засаду. Выживших в группе из как минимум пяти украинских бойцов нет.

В распоряжении агентства также оказались кадры, снятые морпехами, на которых видно ликвидированных в лесополосе солдат ВСУ.

Ранее в Минобороны России рассказали, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота остановили продвижение колонны в приграничном районе Курской области. Российские военные также устроили засаду, в результате которой ликвидировали украинских военных.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.