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13:08, 5 сентября 2024Россия

Российские морпехи заманили в засаду и ликвидировали группу штурмовиков ВСУ под Курском

Морпехи Черноморского флота ликвидировали группу штурмовиков ВСУ под Курском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России ликвидировали в Курской области группу украинских штурмовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как стало известно, морпехи заманили военных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в засаду. Выживших в группе из как минимум пяти украинских бойцов нет.

В распоряжении агентства также оказались кадры, снятые морпехами, на которых видно ликвидированных в лесополосе солдат ВСУ.

Ранее в Минобороны России рассказали, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота остановили продвижение колонны в приграничном районе Курской области. Российские военные также устроили засаду, в результате которой ликвидировали украинских военных.

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ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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