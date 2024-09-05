Российский депутат показал масштабные разрушения в поселке под Курском после атак ВСУ

Депутат Курской облдумы Золотарев выложил видео из Теткино после атак ВСУ

Депутат Курской облдумы Алексей Золотарев показал масштабные разрушения в поселке городского типа Теткино под Курском после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российский депутат уточнил, что кадры сняты общественником Александром Чепурным и актуальны по состоянию на 4 сентября. На них видно множество разрушенных и поврежденных домов, поваленные заборы, обгоревшие после ударов ВСУ автомобили. Также на видео запечатлены местные жители, которым авторы предлагают помощь в эвакуации.

Глушковский район, в котором расположен поселок Теткино, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Кроме того, в соседних районах больше четырех недель продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию области украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.