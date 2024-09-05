Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 5 сентября 2024Россия

Российский депутат показал масштабные разрушения в поселке под Курском после атак ВСУ

Депутат Курской облдумы Золотарев выложил видео из Теткино после атак ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Депутат Курской облдумы Алексей Золотарев показал масштабные разрушения в поселке городского типа Теткино под Курском после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российский депутат уточнил, что кадры сняты общественником Александром Чепурным и актуальны по состоянию на 4 сентября. На них видно множество разрушенных и поврежденных домов, поваленные заборы, обгоревшие после ударов ВСУ автомобили. Также на видео запечатлены местные жители, которым авторы предлагают помощь в эвакуации.

Глушковский район, в котором расположен поселок Теткино, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Кроме того, в соседних районах больше четырех недель продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию области украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      Москвичам объяснили теплую погоду воздухом из Греции

      Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность задержки стула

      Гросси заявил о планах расследовать обстоятельства пожара на ЗАЭС

      Трем российским опекунам дали срок за истязания четырех приемных детей

      Во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру

      Идею сменить разработчика самолета «Байкал» для ускорения работ раскритиковали

      В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      В России высказались о разнице отношений с США при Харрис и Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше