«Ведомости»: рост утильсбора повысит цены и ограничит выбор для россиян

Намерения властей поднять утилизационный сбор повысит цены на автомобили и ограничит выбор, но может помочь только при ряде условий. Так шансы защитить рынок от китайских машин при помощи утильсбора оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Минпромторг собирается поэтапно увеличить утилизационный сбор на автомобили уже с осени — так ведомство хочет защитить отечественную промышленность от иностранных производителей и придать его развитию импульс. Сперва ставку сбора увеличат на 75-80 процентов, а затем будут индексировать на 10-20 процентов в год. Чиновники полагают, что это поспособствует «формированию прогнозируемых условий для инвестиций работающих в РФ автопроизводителей».

По словам аналитика «Эйлер аналитические технологии» Владимира Беспалова, увеличение утильсбора призвано создать дополнительные стимулы для углубления локализации производства и усиления конкурентных позиций на российском рынке компаний с высоким уровнем локализации, а вовсе не направлено против производителей из Китая или какой-либо другой страны.

«Не совсем понятно, насколько новые производства будут защищены в случае резкого роста утильсбора и не убьет ли это их на корню, ведь по закону компенсация предполагается только при высокой степени локализации, а ее в первые несколько лет достичь невозможно», — отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Как отметила директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина, повышение утильсбора целесообразно только при условии что российские производители смогут получить компенсацию. Так цена российских и произведенных в России автомобилей будет более конкурентоспособной по сравнению с импортными, но не с китайскими конкурентами, производство которых локализовано в России.

Повышение ставок сделает автомобили дороже и негативно повлияет на объемы продаж, предупредила партнер ДРТ Татьяна Кофанова. По словам директора «Яков и партнеры» Максима Болотских, этот шаг ограничит выбор авто для потребителей, так как производители поднимут цену на величину сбора.