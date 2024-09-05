США запланировали передать Украине дальнобойные ракеты

Военный эксперт Артамонов: США могут передать Украине ракеты JASSM

Вашингтон близок к тому, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM. Угрозу такого оружия в беседе с «Царьградом» оценил военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Он отметил, что упомянутые ракеты класса «воздух-земля» были созданы еще в 1984 году, так что они уже очень много лет находятся на вооружении армии США и не настолько опасны для российских войск. Тем не менее эксперт заметил, что JASSM обладает серьезной боевой частью, которая весит до 450 килограммов. В качестве сравнения он напомнил о переданных Киеву ракетах ATACMS, боевая часть которых составляет около 180-200 килограммов.

«По определению любая ракета, естественно, опасна. Не существует безопасного оружия. Дальность у них очень большая. Где-то 920-1000 километров», — рассказал Артамонов в беседе с Царьградом.

При этом он добавил, что в сравнении с русским «Калибром» американские ракеты значительно уступают, так как отечественные разработки обладают дальностью в полтора-два раза больше. В заключение специалист подчеркнул, что поставки JASSM все равно не изменят ход спецоперации на Украине, так что российские бойцы продолжат планомерно продвигаться вперед.

Ранее в МИД Латвии призвали дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России. Глава МИД страны Байба Браже заявила, что, помимо этого, Западу также стоит снять все ограничения для Киева на удары по РФ.