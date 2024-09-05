В Германии заявили о преимуществе России перед США в украинском конфликте

Дотком: Россия побеждает США в конфликте на Украине

Россия побеждает США в «опосредованной войне» в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Дайте угадаю. Россия побеждает в прокси-войне США на Украине и влияет на выборы 2024 года, разоблачая некомпетентность Байдена и Харрис и растраты 250 миллиардов долларов на бесполезную борьбу с ядерной державой? Верно? Слушайте Россию. Не голосуйте за этих дураков», — говорится в публикации.

Таким образом немецкий бизнесмен ответил на пост американского журналиста CNN Джима Акосты, который написал, что Белый дом хочет обвинить Россию в попытке вмешаться в президентские выборы.

Ранее Дотком заявил, что США достигли последней стадии эскалации в конфликте на Украине. По его мнению, об этом свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению Киевом ударов вглубь территории России.